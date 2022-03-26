Агент Бэйла: Невероятно, что «Реал» не выпускает Гарета

Агент валлийского полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в разговоре с журналистами выразил удивление из-за того, что его клиент практически не играет за мадридский клуб.

Агент Джонатан Барнетт сказал, что для него кажется невероятным, что «Реал» не выпускает Бэйла, хотя валлиец ещё способен на многое, что Гарет показал в последнем матче сборной Уэльса. Барнетт отметил, что если бы «Реал» чаще выпускал Бэйла, то полузащитник бы отлично играл.

Напомним, что в этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанской лиге лишь четыре поединка и отметился одним забитым мячом.