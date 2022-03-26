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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Бэйла: Невероятно, что «Реал» не выпускает Гарета

26 Марта 2022 • 10:44 Комментировать

Агент валлийского полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в разговоре с журналистами выразил удивление из-за того, что его клиент практически не играет за мадридский клуб.

Агент Джонатан Барнетт сказал, что для него кажется невероятным, что «Реал» не выпускает Бэйла, хотя валлиец ещё способен на многое, что Гарет показал в последнем матче сборной Уэльса. Барнетт отметил, что если бы «Реал» чаще выпускал Бэйла, то полузащитник бы отлично играл.

Напомним, что в этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанской лиге лишь четыре поединка и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл Ла Лига Джонатан Барнетт
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