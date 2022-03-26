Лапорта верит, что «Барселона» в этом сезоне сможет побороться с «Реалом» за чемпионство

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал журналистам о том, что верит в чемпионство каталонской команды уже в этом сезоне.

Лапорта сказал, что сейчас каталонский клуб под руководством Хави мощно прогрессирует и находится в отличной форме. Функционер отметил, что у «Реала» сейчас должен начаться спад, ведь мадридская команда весь сезон использовала очень узкую обойму из 13-14 футболистов. Жоан добавил, что «Барселоне» нужно просто стараться выиграть все оставшиеся матчи.

Напомним, что на данный момент каталонцы занимают третью строчку в испанском чемпионате и на 12 очков отстают от лидирующего «Реала».