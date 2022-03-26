Диас не хочет уходить из «Реала»

Доминиканский форвард «Реала» Мариано Диас наотрез отказывается покидать мадридскую команду.

Как сообщает издание As, 28-летний доминиканский футболист уже трижды отказывался уходить из «королевского клуба». Форвард комфортно себя чувствует в Мадриде и готов отработать свой контракт с зарплатой в четыре с половиной миллиона евро в год до конца. Напомним, что соглашение Диаса с «Реалом» рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Мариано Диас провёл в испанском чемпионате пять матчей и отметился одной результативной передачей.