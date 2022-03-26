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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике: 600 матчей за «Барселону» - это карьера мечты

26 Марта 2022 • 09:47 Комментировать

Опытный испанский защитник «Барселоны» Херард Пике рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, что думает по поводу своей карьеры в каталонской команде.

Пике сказал, что сыграл 600 матчей за «сине-гранатовых» и для него это значимое число, ведь оно даёт ощущение того, что ты сделал что-то невозможное. Херард отметил, что это карьера мечты, но он планирует и дальше продолжать играть и помогать каталонскому клубу побеждать.

Напомним, что в этом сезоне Херард Пике провёл в испанской лиге 24 матча и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Ла Лига
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