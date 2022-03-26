«Реал» хочет отдать Азара в аренду

Боссы мадридского «Реала» хотят летом отправить бельгийского полузащитника Эдена Азара в аренду в другую команду.

По информации издания As, руководители «королевского клуба» планируют отдать 31-летнего бельгийского футболиста в аренду в другую команду в надежде на то, что в другом клубе Азар покажет хорошую игру и привлечёт покупателей летом 2023 года. «Реал» готов взять на себя часть зарплаты бельгийца.

Напомним, что в этом сезоне Эден Азар провёл в испанском чемпионате лишь 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.