Альба о матче с Албанией: Ожидаю захватывающей атмосферы, как всегда

Защитник сборной Испании Жорди Альба заявил журналистам, что с нетерпением ждет товарищеского матча с Албанией.

В отсутствии Серхио Бускетса, которому главный тренер сборной Луис Энрике дал время на отдых, Альба получил капитанскую повязку. Игра пройдет в Барселоне.

«Я ожидаю захватывающей атмосферы, как всегда», — сказал новоиспеченный капитан сборной в интервью Marca.

Также Альба выразил радость по поводу того, что сборная будет играть перед каталонскими болельщиками.

Игра со сборной Албании состоится в субботу, 26 марта. Начало в 21:45 по московскому времени.