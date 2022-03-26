Ривалдо считает, что «Барселона» при Хави может выиграть что-нибудь уже в этом сезоне

Бразильский экс-футболист Ривалдо высказался по поводу перспектив «Барселоны» под руководством Хави в этом сезоне.

Ривалдо сказал, что Хави умудряется выжимать максимум из тех игроков, которые при других тренерах выступали ниже среднего уровня. Бразилец отметил, что если каталонская команда продолжит выступать в том же духе, то вполне может что-нибудь выиграть уже в этом сезоне.

Напомним, что на данный момент «сине-гранатовые» под шефством Хави занимают третью строчку в национальном чемпионате. «Барселона» также вышла в четвертьфинал Лиги Европы.