Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ривалдо считает, что «Барселона» при Хави может выиграть что-нибудь уже в этом сезоне

26 Марта 2022 • 08:46 Комментировать

Бразильский экс-футболист Ривалдо высказался по поводу перспектив «Барселоны» под руководством Хави в этом сезоне.

Ривалдо сказал, что Хави умудряется выжимать максимум из тех игроков, которые при других тренерах выступали ниже среднего уровня. Бразилец отметил, что если каталонская команда продолжит выступать в том же духе, то вполне может что-нибудь выиграть уже в этом сезоне.

Напомним, что на данный момент «сине-гранатовые» под шефством Хави занимают третью строчку в национальном чемпионате. «Барселона» также вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ривалдо Барселона Хави Эрнандес Ла Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
09:28 · Испания. Ла Лига
Альба о матче с Албанией: Ожидаю захватывающей атмосферы, как всегда
08:46 · Испания. Ла Лига
Ривалдо считает, что «Барселона» при Хави может выиграть что-нибудь уже в этом сезоне
08:21 · Испания. Ла Лига
Ренату Саншеш вызывает интерес «Реала»
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Реал» интересуется Почеттино
01:17 · Испания. Ла Лига
Горе в семье Симеоне - скончался отец Диего
00:59 · Испания. Ла Лига
Лапорта высказался о трансфере Холанна в «Барселону»
00:51 · Испания. Ла Лига
Салах планирует просмотреть предложенный «Барселоной» контракт
00:42 · Испания. Ла Лига
Перес выразил поддержку Карло Анчелотти и доволен сезоном
25 Марта
23:42 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» Лапорта отказался комментировать возможный трансфер Мбаппе
23:26 · Италия. Серия А
«Атлетико» попытается подписать Мартинеса, в случае, если Дибала перейдет в «Интер»
22:44 · Испания. Ла Лига
Бензема проявил свои таланты за рулем автомобиля
20:05 · Испания. Ла Лига
Азар пропустит 5 недель из-за операции 2
19:38 · Испания. Ла Лига
Хави не желает отпускать Дембеле будущим летом
19:21 · Испания. Ла Лига
Хави настаивает на подписании Холанна будущим летом
17:09 · Испания. Ла Лига
Карло Анчелотти может стать главным тренером сборной Италии 5
Все новости
Рекомендуем