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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ренату Саншеш вызывает интерес «Реала»

26 Марта 2022 • 08:21 Комментировать

Полузащитник «Лилля» Ренаиу Саншеш попал в сферу интересов «Реала», сообщает испанское издание Fichajes. Мадридский клуб намерен усилить линию полузащиты, так как Иско и Себальос, по всей видимости, покинут команду в межсезлнье, а Кроос и Модрич приближаются к закату свое карьеры, говорится в сообщении.

Ранее была информация, что 24-летний португальский полузащитник является приоритетной целью «Милана».

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. Его контракт с «Лиллем» истекает в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Лилль Ренату Саншеш
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