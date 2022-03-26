Ренату Саншеш вызывает интерес «Реала»

Полузащитник «Лилля» Ренаиу Саншеш попал в сферу интересов «Реала», сообщает испанское издание Fichajes. Мадридский клуб намерен усилить линию полузащиты, так как Иско и Себальос, по всей видимости, покинут команду в межсезлнье, а Кроос и Модрич приближаются к закату свое карьеры, говорится в сообщении.

Ранее была информация, что 24-летний португальский полузащитник является приоритетной целью «Милана».

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. Его контракт с «Лиллем» истекает в 2023 году.