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Лапорта высказался о трансфере Холанна в «Барселону»

26 Марта 2022 • 00:59 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Я не буду называть конкретных игроков, дабы искусственным путем не повышать их цену на рынке. Скажу так: мы ничего не будем делать, если трансфер поставит клуб под угрозу с точки зрения финансовой. «Барселона» не будет терять голову и внимательно относится к каждой сделке.

Большая часть игроков желает продолжить карьеру в нашем клубе. Игроки довольны статусом, философией, популярностью, проектом. Наш подход нравится каждому, но при переходе придется подстраиваться под наши требования. Сюда входят зарплата, которая позволяет оставаться устойчивым нашему клубу по вопросу экономики» — сказал Лапорта изданию Mundo Deportivo.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Эрлинг Холанн
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