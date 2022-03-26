Салах планирует просмотреть предложенный «Барселоной» контракт

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах летом имеет отличную возможность, дабы покинуть английский клуб. «Барселона» — один из вариантов ухода, о чем сообщает издание Sport.es.

Если верить данному источнику, «Барселона» работает над несколькими вариантами на случай провального трансферна Холанна. Салах — один из них.

Египтянин недавно отклонил предложение «Ливерпуля» и принял выжидательную позицию. Футболисту интересно посмотреть предложение от каталонского клуба.

Договор с «красными» истекает летом 2023 года. Салаха придется продавать, если новый контракт не подпишут до лета.