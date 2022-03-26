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Чемпионат Испании. Ла Лига

Салах планирует просмотреть предложенный «Барселоной» контракт

26 Марта 2022 • 00:51 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах летом имеет отличную возможность, дабы покинуть английский клуб. «Барселона» — один из вариантов ухода, о чем сообщает издание Sport.es.

Если верить данному источнику, «Барселона» работает над несколькими вариантами на случай провального трансферна Холанна. Салах — один из них.

Египтянин недавно отклонил предложение «Ливерпуля» и принял выжидательную позицию. Футболисту интересно посмотреть предложение от каталонского клуба.

Договор с «красными» истекает летом 2023 года. Салаха придется продавать, если новый контракт не подпишут до лета.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Мохамед Салах
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