Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» Лапорта отказался комментировать возможный трансфер Мбаппе

25 Марта 2022 • 23:42 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ушел от ответа на вопрос о возможной попытке подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я не хочу комментировать. Это могло бы пойти во вред «Барселоне», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее испанские СМИ сообщили, что «Барса» включилась в борьбу за 23-летнего француза. Теперь у «Реала» появился конкурент за молодого вундеркинда.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 26 мячей и отметился 17 голевыми передачами. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 160 млн евро, однако, его контракт с парижанами истекает летом этого года.

Таким образом, вероятнее всего потенциальному новому клубу он достанется бесплатно и перейдет в команду на правах свободного агента.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
25 Марта
23:42 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» Лапорта отказался комментировать возможный трансфер Мбаппе
23:26 · Италия. Серия А
«Атлетико» попытается подписать Мартинеса, в случае, если Дибала перейдет в «Интер»
22:44 · Испания. Ла Лига
Бензема проявил свои таланты за рулем автомобиля
20:05 · Испания. Ла Лига
Азар пропустит 5 недель из-за операции 2
19:38 · Испания. Ла Лига
Хави не желает отпускать Дембеле будущим летом
19:21 · Испания. Ла Лига
Хави настаивает на подписании Холанна будущим летом
17:09 · Испания. Ла Лига
Карло Анчелотти может стать главным тренером сборной Италии 3
16:32 · Испания. Ла Лига
Летом Бэйл подпишет контракт с «Тоттенхэмом»
15:33 · Испания. Ла Лига
Ленгле хочет покинуть «Барселону»
14:23 · Испания. Ла Лига
Хави признался о желании видеть Салаха в «Барселоне»
14:01 · Испания. Ла Лига
Эмери: Конечно, мечтаем выиграть Лигу чемпионов
13:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не связывалась с Мбаппе
13:19 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес предложил «Барселоне» выкупить Зинченко
12:49 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова заплатить круглую сумму за Левандовски
12:44 · Испания. Ла Лига
«Бетис» хочет приобрести Серхи Роберто
Все новости
Рекомендуем