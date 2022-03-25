Президент «Барселоны» Лапорта отказался комментировать возможный трансфер Мбаппе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ушел от ответа на вопрос о возможной попытке подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я не хочу комментировать. Это могло бы пойти во вред «Барселоне», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее испанские СМИ сообщили, что «Барса» включилась в борьбу за 23-летнего француза. Теперь у «Реала» появился конкурент за молодого вундеркинда.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 26 мячей и отметился 17 голевыми передачами. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 160 млн евро, однако, его контракт с парижанами истекает летом этого года.

Таким образом, вероятнее всего потенциальному новому клубу он достанется бесплатно и перейдет в команду на правах свободного агента.