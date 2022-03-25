Хави не желает отпускать Дембеле будущим летом

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что руководству клуба следует обязательно сохранить вингера Усмана Дембеле.

Издание As сообщает, что испанский тренер ставит Дембеле в качестве одного из ключевых футболистов, вокруг которого будет выстраиваться новый проект в следующем сезоне.

Хави переживает, что Дембеле покинет команду и надеется на повторные переговоры.

Менеджмент «Барселоны» не разделяет мнения своего наставника. Можно договориться только на условиях, которые предлагает сам клуб. Более того, Дембеле должен самостоятельно подать сигнал о желании остаться в Каталонии.