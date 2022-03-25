Хави настаивает на подписании Холанна будущим летом

Главный тренер «Барселоны» настаивает на подписании Эрлинга Холанна будущим летом.

Издание As сообщает, что испанский тренер поставил трансфер Холанна в приоритет. На ближайшем собрании руководства клуба он попытается объяснить, что «сине-гранатовым» необходимо бороться именно за переход футболиста из Дортмунда.

Хави готов самостоятельно провести диалог с Эрлингом и попытаться убедить переехать парня в Каталонию.

После разгрома «Реала» (4:0) испанец уверен, что Холанн впечатлен возможностями «Барселоны».