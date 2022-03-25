Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Эмери: Конечно, мечтаем выиграть Лигу чемпионов

25 Марта 2022 • 14:01 Комментировать

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери сообщил журналистам, что считает возможным выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Мы выбили «Ювентус», который мог стать фаворитом на победу в этом турнире. Теперь мы ждем «Баварию», которая является еще большим фаворитом, чем «Ювентус», и сложности будут еще больше. Но мы все равно мечтаем выиграть Лигу чемпионов», - сказал наставник испанского клуба.

Он добавил, что мечта должна быть всегда, и нужно усердно работать, чтобы воплотить ее в жизнь.

«Вильярреал» встретится с «Баварией» в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Первая игра пройдет 6 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унаи Эмери
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
14:23 · Испания. Ла Лига
Хави признался о желании видеть Салаха в «Барселоне»
14:01 · Испания. Ла Лига
Эмери: Конечно, мечтаем выиграть Лигу чемпионов
13:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не связывалась с Мбаппе
13:19 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес предложил «Барселоне» выкупить Зинченко
12:49 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова заплатить круглую сумму за Левандовски
12:44 · Испания. Ла Лига
«Бетис» хочет приобрести Серхи Роберто
12:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложит новый контракт Марезу
12:06 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» больше не интересуется Серхи Роберто
11:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» могут покинуть сразу девять футболистов 1
11:13 · Испания. Ла Лига
Мбаппе готов выслушать предложение «Барселоны»
10:45 · Испания. Ла Лига
На форме «Барселоны» появится логотип ООН
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересован в подписании Погба
08:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» поборется с «Реалом» за Мбаппе
08:21 · Голландия. Эредивизие
Дани Алвес призывает «Барселону» приобрести Антони
08:12 · Англия. Премьер-лига
Пети: Уверен, что «Челси» пройдет мадридский «Реал»
Все новости
Рекомендуем