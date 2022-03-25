Эмери: Конечно, мечтаем выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери сообщил журналистам, что считает возможным выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Мы выбили «Ювентус», который мог стать фаворитом на победу в этом турнире. Теперь мы ждем «Баварию», которая является еще большим фаворитом, чем «Ювентус», и сложности будут еще больше. Но мы все равно мечтаем выиграть Лигу чемпионов», - сказал наставник испанского клуба.

Он добавил, что мечта должна быть всегда, и нужно усердно работать, чтобы воплотить ее в жизнь.

«Вильярреал» встретится с «Баварией» в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Первая игра пройдет 6 апреля.