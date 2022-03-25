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«Барселона» не связывалась с Мбаппе

25 Марта 2022 • 13:28 Комментировать

Представители «Барселоны» пока не связывались со звёздным французским форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

По информации Mundo Deportivo, руководители каталонской команды пока не контактировали с 23-летним французским футболистом, хотя в прессе появилась информация о переговорах между «Барселоной» и Мбаппе. Стоит отметить, что в услугах Килиана также заинтересован мадридский «Реал».

Напомним, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 26 поединков, в которых забил 15 голов и сделал 10 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе
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