«Барселона» не связывалась с Мбаппе

Представители «Барселоны» пока не связывались со звёздным французским форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

По информации Mundo Deportivo, руководители каталонской команды пока не контактировали с 23-летним французским футболистом, хотя в прессе появилась информация о переговорах между «Барселоной» и Мбаппе. Стоит отметить, что в услугах Килиана также заинтересован мадридский «Реал».

Напомним, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 26 поединков, в которых забил 15 голов и сделал 10 ассистов.