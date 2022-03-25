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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» хочет приобрести Серхи Роберто

25 Марта 2022 • 12:44 Комментировать

«Бетис» хочет приобрести защитника «Барселоны» Серхи Роберто. Контракт Роберто с каталонским клубом заканчивается этим летом.

«Барселона» предложила игроку продлить соглашение, но Роберто не устраивает значительное снижение зарплаты. Ранее сообщалось, что игроком интересовался мадридский «Атлетико», но клуб решил прекратить переговоры с игроком.

«Бетис» рассматривает Роберто как хорошую возможность на рынке свободных агентов. Тренер Мануэль Пеллегрини считает игрока «Барселоны» идеальной заменой Эктора Бельерина на правом фланге защиты.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Серхи Роберто
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