«Бетис» хочет приобрести Серхи Роберто

«Бетис» хочет приобрести защитника «Барселоны» Серхи Роберто. Контракт Роберто с каталонским клубом заканчивается этим летом.
«Барселона» предложила игроку продлить соглашение, но Роберто не устраивает значительное снижение зарплаты. Ранее сообщалось, что игроком интересовался мадридский «Атлетико», но клуб решил прекратить переговоры с игроком.
«Бетис» рассматривает Роберто как хорошую возможность на рынке свободных агентов. Тренер Мануэль Пеллегрини считает игрока «Барселоны» идеальной заменой Эктора Бельерина на правом фланге защиты.