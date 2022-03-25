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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» больше не интересуется Серхи Роберто

25 Марта 2022 • 12:06 Комментировать

Мадридский «Атлетико» не будет вести переговоры по переходу защитника «Барселоны» Серхи Роберто. По словам испанского журналиста Тони Хуанмарти, мадридский клуб обратит внимание на других футболистов, чтобы усилить оборону в летнее трансферное окно.

Контракт футболиста с «Барселоной» заканчивается в этом году. Ни сам игрок, ни клуб не намерены продлевать соглашение. Роберто перестал попадать в основной состав «Барсы». В этом сезоне футболист провел 9 матчей в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Серхи Роберто
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