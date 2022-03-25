«Атлетико» больше не интересуется Серхи Роберто

Мадридский «Атлетико» не будет вести переговоры по переходу защитника «Барселоны» Серхи Роберто. По словам испанского журналиста Тони Хуанмарти, мадридский клуб обратит внимание на других футболистов, чтобы усилить оборону в летнее трансферное окно.

Контракт футболиста с «Барселоной» заканчивается в этом году. Ни сам игрок, ни клуб не намерены продлевать соглашение. Роберто перестал попадать в основной состав «Барсы». В этом сезоне футболист провел 9 матчей в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.