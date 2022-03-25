«Реал» могут покинуть сразу девять футболистов

Как сообщает Goal, мадридский «Реал» планирует расстаться сразу с девятью футболистами летом нынешнего года.

По информации источника, Гарет Бэйл, Иско и Марсело, скорее всего, не получат предложений о продлении своих контрактов и уйдут как свободные агенты. Также руководство «сливочных» попытается избавиться от Лукий Йовича, Эдена Азара (оба могут быть отданы в аренду), Мариано Диаса и Хесуса Вальехо.

Кроме того, клуб наверняка захочет получить прибыль от продажи Дани Себальоса и Марко Асенсио, чьи контракты заканчиваются летом 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, на зарплату которого, скорее всего, и пойдёт освободившаяся часть денежных средств.