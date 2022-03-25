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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе готов выслушать предложение «Барселоны»

25 Марта 2022 • 11:13 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе готов выслушать предложение «Барселоны», прежде чем принять решение о своем будущем.

Текущий контракт форварда заканчивается этим летом. Ранее сообщалось, что Мбаппе достиг устной договоренности с мадридским «Реалом», но затем форвард решил переждать, чтобы взвесить все «за» и «против».

На днях «Барселона» заявила, что готова ввязаться в гонку за звездного нападающего, после того как руководство клуба решило, что этот трансфер будет намного выгоднее, чем покупка Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе
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