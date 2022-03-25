На форме «Барселоны» появится логотип ООН

На форме «Барселоны» в следующем сезоне появится логотип управления ООН по делам беженцев.

Как сообщает пресс-служба каталонской команды, логотип специального управления ООН по делам беженцев появится на форме «Барселоны» уже со следующего сезона. Стоит отметить, что подобный логотип будет размещён на форме мужской и женской команды «Барселоны» в течение следующих четырёх сезонов. Каталонская команда также будет каждый сезон жертвовать в ООН около 400 тысяч евро.

Напомним, что на данный момент «Барселона» занимает третью строчку в Ла Лиге.