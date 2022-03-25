Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» поборется с «Реалом» за Мбаппе

25 Марта 2022 • 08:43 Комментировать

«Барселона» планирует сенсационную попытку переманить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе из-под носа главного соперника «Реала», сообщает L’Equipe.

Звездного нападающего давно связывают с переходом в мадридский клуб, но официального подтверждения еще не последовало. Теперь «Барселона» намерена ввязаться в эту трансферную сагу, сообщает L’Equipe. В каталонском клубе считают, что французский форвард обойдет «Барсе» дешевле, чем еще один нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн.

В этом сезоне Мбаппе провел 26 матчей в Лиге 1, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересован в подписании Погба
08:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» поборется с «Реалом» за Мбаппе
08:21 · Голландия. Эредивизие
Дани Алвес призывает «Барселону» приобрести Антони
08:12 · Англия. Премьер-лига
Пети: Уверен, что «Челси» пройдет мадридский «Реал»
07:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» присоединяется к инициативам по поддержке беженцев
01:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предложила 35 млн евро за трансфер Рафиньи
01:06 · Испания. Ла Лига
«Манчестер Юнайтед» предложил Араухо в 2 раза больше, чем «Барса»
00:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» интересуется испанским защитником из «Андерлехта»
00:29 · Испания. Ла Лига
Азар хочет остаться в «Реале» до лета 2024 года
00:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» изучает возможность подписания Мареза
00:12 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике оборудовал кинотеатр под открытым небом на базе сборной Испании
00:07 · Испания. Ла Лига
Тюрам: «Дембеле – отличный игрок, который должен играть в отличной команде»
24 Марта
23:18 · Испания. Ла Лига
Симеоне хочет видеть в «Атлетико» звезду «Интера»
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» отказался от желания подписать Рюдигера
22:34 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: Азар в «Челси» был чертовски хорош
Все новости
Рекомендуем