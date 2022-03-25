«Барселона» поборется с «Реалом» за Мбаппе

«Барселона» планирует сенсационную попытку переманить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе из-под носа главного соперника «Реала», сообщает L’Equipe.

Звездного нападающего давно связывают с переходом в мадридский клуб, но официального подтверждения еще не последовало. Теперь «Барселона» намерена ввязаться в эту трансферную сагу, сообщает L’Equipe. В каталонском клубе считают, что французский форвард обойдет «Барсе» дешевле, чем еще один нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн.

В этом сезоне Мбаппе провел 26 матчей в Лиге 1, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.