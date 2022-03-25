«Барселона» предложила 35 млн евро за трансфер Рафиньи

Руководители «Барселоны» продолжают вести переговоры относительно трансфера лидера «Лидса» — Рафиньи. Бразильский форвард очень серьёзно интересует главного тренера — Хави.

Издание Sport.es сообщает о том, что «сине-гранатовые» сделали первое предложение в размере 35 млн евро за переход.

Задача «Барсы» — как можно быстрее согласовать переход. На данный момент у Рафиньи ряд предложений, но футболист мечтает о продолжении карьеры в Ла Лиге.

Очень важным фактором данного перехода является агент полузащитника — Деку. Португалец долгое время выступал за «Барселону», поэтому имеет огромное влияние в Каталонии.