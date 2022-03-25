«Манчестер Юнайтед» предложил Араухо в 2 раза больше, чем «Барса»

Издание ESPN в который раз сообщает о том, что Рональд Араухо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» будущим летом.

Основная причина — финансовые условия, предложенные англичанами.

СМИ пишут о том, что менеджмент «сине-гранатовых» предложил уругвайцу зарплату в 5 млн евро, а «красные дьяволы» — 10 млн.

Таким образом, футболист вряд ли останется в Каталонии. Разговоров об его уходе стало гораздо больше. Лапорта не может договориться о подписании нового контракта не только с Араухо, но и Гави. Обоих не устраивает финансовая сторона сделки.