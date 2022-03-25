«Барселона» интересуется испанским защитником из «Андерлехта» Серхио Гомесом.

В этом сезоне 21 летний футболист провел за бельгийский клуб 41 матч, 6 раз попадал в сетку ворот и сделал 14 результативных передач в различных соревнованиях. Трансферная стоимость футболиста, согласно порталу Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

Как сообщают испанские СМИ, Гомес может играть на левом фланге. Вундеркинд из «Андерлехта» является отличным дриблером и любит проходить до лицевой линии с последующим навесом в штрафную площадь.