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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» интересуется испанским защитником из «Андерлехта»

25 Марта 2022 • 00:36 Комментировать

«Барселона» интересуется испанским защитником из «Андерлехта» Серхио Гомесом.

В этом сезоне 21 летний футболист провел за бельгийский клуб 41 матч, 6 раз попадал в сетку ворот и сделал 14 результативных передач в различных соревнованиях. Трансферная стоимость футболиста, согласно порталу Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

Как сообщают испанские СМИ, Гомес может играть на левом фланге. Вундеркинд из «Андерлехта» является отличным дриблером и любит проходить до лицевой линии с последующим навесом в штрафную площадь.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андерлехт Серхио Гомес
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