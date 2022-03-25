Азар хочет остаться в «Реале» до лета 2024 года

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не планирует уходить из «Реала» до лета 2024 года.

Следует отметить, что менеджмент клуба принял решение о его продаже будущим летом. Тренерский штаб не станет возражать. Бельгиец перестал входить в планы даже Карло Анчелотти.

Основной проблемой Азара остается высокая заработная плата. Мадриду будет очень тяжело найти альтернативный вариант. Практически никто не согласится платить 31-летнему полузащитнику средства по текущему контракту, учитывая его статистику выступлений.

Летом «Реал» сделает все ради ухода бельгийца. Решение принято. Вряд ли Перес изменит его.