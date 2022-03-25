Луис Энрике оборудовал кинотеатр под открытым небом на базе сборной Испании На нем главный тренер сборной Испании Луис Энрике показывает игрокам разборы матчей.

Большой экран высотой шесть метров и шириной три метра позволяет Луису Энрике проводить видеоанализ на тренировочном поле. Звезду «РБ Лейпциг» Дани Олмо спросили об этом на его пресс-конференции.

«Все, что приходит, чтобы помочь нам стать лучше, приветствуется. Это позволяет корректировать движения прямо в этот момент. Мы смотрим моменты и тут же корректируем свои действия. Это помогает нам улучшать и исправлять вещи, чтобы точно знать, что вам нужно делать», - сказал Ольмо в интервью Mundo Deportivo.