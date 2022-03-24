В «Барселоне» убеждены, что Дембеле договорился с новым клубом

Эпопея вокруг вингера «Барселоны» Усмана Дембеле по-прежнему не близка к завершению.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы больше не предпринимали попыток продлить контракт с французом, потому что ждут инициативы от самого игрока. Отмечается, что в «Барселоне» убеждены в предварительной договорённости Дембеле с другим клубом.

24-летний вингер сыграл двадцать один матч за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал девять голевых передач. Контракт Дембеле с «сине-гранатовыми» истекает 30 июня 2022 года, таким образом, он может покинуть клуб на правах свободного агента.