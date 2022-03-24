Хорди Кройф объяснил, почему зимой «Барселона» покупала игроков из АПЛ

Советник президента «Барселоны» Хорди Кройф объяснил журналистам, почему зимой «Барселона» обратила внимание прежде всего на игроков из АПЛ.

«Премьер-лига — это высокий темп, более физически напряженный. Игрок, который провел там несколько лет, приобрел определенные привычки», - сказал Кройф.

Он уточнил, что приглашать игроков из АПЛ было безопаснее, потому что уже в самой английской лиге изначально заложена огромная интенсивность. В зимнее трансферное окно «Барселона» приобрела Пьера-Эмерика Обамеянга, Адама Траоре и Феррана Торреса.