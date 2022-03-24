Педри назвал дрим-тим, в которой нашлось место игроку «Реала»

Полузащитник «Барселоны» назвал журналистам свой вариант команды-мечты и, неожиданно, в ней нашлось место Криштиану Роналду.

Отвечая на вопрос испанского издания Marca, Педри озвучил имена следующих одиннадцати игроков:

Марк-Андре тер Штеген, Дани Алвес, Эрик Гарсия, Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Хави Эрнандес, Роналдиньо, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Андрес Иньеста.

Все футболисты в свое время выступали в составе каталонского клуба и лишь португальский нападающий провел испанскую часть своей карьеры за главного соперника «Барселоны» - мадридский «Реал».