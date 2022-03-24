«Реал» планирует заменить ушедших игроков Мбаппе и Холанном

«Реал» продолжает работу на трансферном рынке с долгосрочной перспективой. Летом команду ожидает перестройка.

Если верить изданию As, Флорентино Перес собирается оформить переходы Мбаппе и Холанна. Больше входящих трансферов, скорее всего, не будет. Тренерский штаб сможет воспользоваться молодежью и всеми футболистами, которые на данный момент находятся в аренде.

Летом в «Реал» вернутся Майораль, Одриосола и Кубо.

Также планируется использование футболистов академии в следующем сезоне, что позволит поработать на долгосрочную перспективу.