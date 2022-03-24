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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Барсы» рассказал, кого хотел бы видеть в команде из «Реала»

24 Марта 2022 • 14:41 Комментировать

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал шансы на победу в Ла Лиге и рассказал, каких футболистов «Реала» хотел бы видеть в своей команде.

«Выиграть гонку в Ла Лиге сложно. У «Реала» хорошая команда. Они проиграли минимум матчей. Нынешняя атмосфера и уровень «Барселоны» позволят побороться за чемпионство, мы мотивированы и проделали огромную работу.

У «Реала» очень хорошие футболисты. Мне нравится, как действует на поле Модрич. Наша полузащита не уступает, а молодые игроки постепенно подтягиваются и прогрессируют» — сказал Альба изданию As.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жорди Альба
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