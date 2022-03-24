Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Нико готов провести в «Барселоне» всю жизнь

24 Марта 2022 • 13:39 Комментировать

Молодой испанский полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес рассказал журналистам, что готов провести в каталонской команде всю карьеру.

20-летний испанский футболист сказал, что в ближайшее время он сядет за стол переговоров с руководителями «Барселоны». Нико отметил, что если каталонская команда захочет, то он готов остаться в клубе до конца жизни.

Напомним, что действующий контракт Нико с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне полузащитник провёл в испанской лиге 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Нико Гонсалес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
13:39 · Испания. Ла Лига
Нико готов провести в «Барселоне» всю жизнь
13:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова подписать с Левандовски долгосрочный контракт
13:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» проработала условия контракта Пауло Дибалы
12:53 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет пригласить Тухеля
11:12 · Испания. Ла Лига
Вингер «Аякса» стал целью «Барселоны»
10:50 · Испания. Ла Лига
Суарес: В этом сезоне я играю меньше, чем ожидал
10:48 · Испания. Ла Лига
Депутат Госдумы прокомментировал слова Бельерина о России
10:11 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» Обамеянг ежемесячно недополучает миллион евро по отношению к своему контракту в «Арсенале»
08:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова немного улучшить предложения для Гави и Араухо
08:52 · Испания. Ла Лига
Жорди Альба призвал «Барселону» поскорее продлить контракт с Дембеле
08:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» забраковал Педри перед его переходом в «Барселону»
08:19 · Испания. Ла Лига
Бензема сыграет в следующем туре Ла Лиги
08:16 · Испания. Ла Лига
Касильяс провёл параллели между Хави и Гвардиолой
08:14 · Испания. Ла Лига
Фати может вернуться в строй к 1/4 финала Лиги Европы
01:46 · Испания. Ла Лига
Коутиньо высказался о периоде выступлений за «Барселону»
Все новости
Рекомендуем