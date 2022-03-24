Нико готов провести в «Барселоне» всю жизнь

Молодой испанский полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес рассказал журналистам, что готов провести в каталонской команде всю карьеру.

20-летний испанский футболист сказал, что в ближайшее время он сядет за стол переговоров с руководителями «Барселоны». Нико отметил, что если каталонская команда захочет, то он готов остаться в клубе до конца жизни.

Напомним, что действующий контракт Нико с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне полузащитник провёл в испанской лиге 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.