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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готова подписать с Левандовски долгосрочный контракт

24 Марта 2022 • 13:33 Комментировать

Руководители «Барселоны» хотят летом попробовать заполучить в свои ряды звёздного польского бомбардира мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

По информации Diario Sport, 33-летний польский футболист хочет сменить клубную прописку. Левандовски был бы не против перебраться в каталонскую команду. Боссы «сине-гранатовых» готовы предложить Роберту долгосрочное четырёхлетнее соглашение.

Напомним, что в этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецком чемпионате 27 матчей. Польский форвард забил 31 мяч и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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