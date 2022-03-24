«Барселона» готова подписать с Левандовски долгосрочный контракт

Руководители «Барселоны» хотят летом попробовать заполучить в свои ряды звёздного польского бомбардира мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

По информации Diario Sport, 33-летний польский футболист хочет сменить клубную прописку. Левандовски был бы не против перебраться в каталонскую команду. Боссы «сине-гранатовых» готовы предложить Роберту долгосрочное четырёхлетнее соглашение.

Напомним, что в этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецком чемпионате 27 матчей. Польский форвард забил 31 мяч и сделал один ассист.