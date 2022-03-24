«Барселона» проработала условия контракта Пауло Дибалы

Нападающий «Барселоны» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Барселоне». Летом аргентинец уже официально покинет «Ювентус» в качестве свободного агента.

Об информации к интересу со стороны «Барселоны» сообщает издание Marca. Руководители уже приступили к переговорам. Сначала менеджмент проработал действующие условия контракта Пауло в «Юве», дабы сделать свое предложение.

Приоритет «сине-гранатовых» — подписание свободных агентов. Денег на усиление практически нет.

Испанцам придется выиграть конкуренцию у «Интера» и «Атлетико».