«Реал» хочет пригласить Тухеля

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера немецкого наставника Томаса Тухеля, который в данный момент работает с лондонским «Челси».

По информации Sport.es, представители мадридской команды доверяют нынешнему тренеру «Реала» Карло Анчелотти, но если «сливочные» провалят концовку сезона и не смогут выиграть трофеи, то итальянец будет уволен. На место Анчелотти боссы «Реала» рассматривают Томаса Тухеля.

Напомним, что на данный момент футболисты «Челси» под шефством Тухеля занимают третью строчку в английском чемпионате.