Вингер «Аякса» стал целью «Барселоны»

«Барселона» хочет подписать вингера «Аякса» Антони. Амстердамцы просят за игрока €40 млн. Об этом сообщает издание UOL.

По информации источника, важную роль в переговорах играет защитник «сине-гранатовых» Дани Алвес, который успел пересечься с молодым соотечественником в «Сан-Паулу».

Контракт 22-летнего бразильца с амстердамским клубом рассчитан до лета 2025 года. Цена игрока на Transfermarkt составляет €35 млн.

В текущем сезоне Антони провёл за «Аякс» 33 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.