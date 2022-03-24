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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вингер «Аякса» стал целью «Барселоны»

24 Марта 2022 • 11:12 Комментировать

«Барселона» хочет подписать вингера «Аякса» Антони. Амстердамцы просят за игрока €40 млн.  Об этом сообщает издание UOL.

По информации источника, важную роль в переговорах играет защитник «сине-гранатовых» Дани Алвес, который успел пересечься с молодым соотечественником в «Сан-Паулу».

Контракт 22-летнего бразильца с амстердамским клубом рассчитан до лета 2025 года. Цена игрока на Transfermarkt составляет €35 млн.

В текущем сезоне Антони провёл за «Аякс» 33 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона
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