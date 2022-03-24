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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес: В этом сезоне я играю меньше, чем ожидал

24 Марта 2022 • 10:50 Комментировать

Опытный уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал журналистам о том, что в этом сезоне он играет не так много, как ожидал.

Суарес сказал, что в прошлом сезоне все говорили о том, что он слишком много играет и устаёт, но в этом сезоне ситуация обратная. Луис отметил, что нынче он играет меньше, чем ожидал, что его не очень радует. Форвард добавил, что именно по этой причине он очень хочет чаще играть за сборную Уругвая.

В этом сезоне Луис Суарес провёл в испанском чемпионате 28 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес Ла Лига
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