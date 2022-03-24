Депутат Госдумы прокомментировал слова Бельерина о России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о словах испанского защитника Эктора Бельерина. Защитник «Бетиса» выразил недоумение по поводу того, что ситуации на Украине уделяют намного больше внимания, чем остальным конфликтам в мире.

«Приятно, когда в футбол играют умные и нетрусливые люди. В основном спортсмены либо молчат, либо не поддерживают нас. Очень надеюсь, что испанское руководство отнесутся с понимаем к его позиции и не будут накладывать на него никаких санкций», — приводит слова Свищева «СЭ».

Бельерин, выступающий за «Бетис» на правах аренды, принадлежит «Арсеналу». В текущем сезоне 27-летний правый защитник провёл за клуб 27 матчей, в которых отдал четыре голевые передачи.