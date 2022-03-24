«Барселона» готова немного улучшить предложения для Гави и Араухо

Боссы «Барселоны» готовы немного улучшить предложения для Рональда Араухо и Гави, которые отказались подписывать с каталонцами новые контракты.

По информации Diario Sport, представители каталонской команды хотели бы сохранить обоих футболистов, но участвовать в аукционе и соперничать с другими клубами они не планируют. Стоит отметить, что Гави и Араухо ждут от «сине-гранатовых» существенно улучшенных предложений, но каталонцы готовы лишь немного изменить свои первоначальные предложения.

Напомним, что Араухо в этом сезоне провёл в испанской лиге 22 встречи и отметился четырьмя забитыми мячами. Гави в 24 матчах забил два гола и сделал четыре ассиста.