«Реал» забраковал Педри перед его переходом в «Барселону»

Молодой испанский полузащитник «Барселоны» Педри рассказал журналистам, что мог несколько лет назад перебраться в мадридский «Реал».

Педри сказал, что мадридская команда пригласила его на тренировку, но по итогу тренеры «сливочных» заявили, что полузащитник им всё же не подходит, так как его уровень не соответствует «Реалу». 19-летний испанец отметил, что никому не нравится, когда его отвергают, но зато сейчас он находится там, где чувствует себя комфортно и где ему рады.

Напомним, что в этом сезоне Педри провёл в испанской лиге 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.