Фати может вернуться в строй к 1/4 финала Лиги Европы

Молодой испанский нападающий «Барселоны» Ансу Фати может в ближайшее время вернуться на поле.

По информации Marca, 19-летний испанский футболист должен в скором времени полностью восстановиться после повреждения бедра. Фати вернётся к тренировкам в общей группе в следующем месяце. Ансу должен успеть вернуться в строй к четвертьфиналу Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».

Напомним, что в этом сезоне из-за травм Ансу Фати провёл в испанской лиге лишь пять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.