«Реал» запрашивал информацию о трансфере Беллингема у «Боруссии»

Мадридский «Реал» рассматривает трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» — Джуда Беллингема.

Последние несколько недель между «Реалом» и «Боруссией» прошли очень плодотворно. Стороны успели обсудить не только трансфер Холанна, но и Беллингема. «Реал» постарается оформить переход молодого парня, если тот не выберет один из клубов АПЛ. Для Флорентино Переса Беллингем — второй вариант после Холанна.

Marca утверждает, что «шмели» оценивают сделку от 80 до 90 млн евро. Эти деньги готов заплатить Перес в случае неудачи по Холанну.

Ранее поступала информация относительно перехода Беллингема в «Реал» в 2023 году. Немецкий клуб готов продать парня именно в Мадрид и может отклонить другие предложения.