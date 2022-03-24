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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» запрашивал информацию о трансфере Беллингема у «Боруссии»

24 Марта 2022 • 01:25 Комментировать

Мадридский «Реал» рассматривает трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» — Джуда Беллингема.

Последние несколько недель между «Реалом» и «Боруссией» прошли очень плодотворно. Стороны успели обсудить не только трансфер Холанна, но и Беллингема. «Реал» постарается оформить переход молодого парня, если тот не выберет один из клубов АПЛ. Для Флорентино Переса Беллингем — второй вариант после Холанна.

Marca утверждает, что «шмели» оценивают сделку от 80 до 90 млн евро. Эти деньги готов заплатить Перес в случае неудачи по Холанну.

Ранее поступала информация относительно перехода Беллингема в «Реал» в 2023 году. Немецкий клуб готов продать парня именно в Мадрид и может отклонить другие предложения.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Беллингем
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