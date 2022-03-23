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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл летом покинет «Реал»

23 Марта 2022 • 22:42 Комментировать

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл летом сменит клубную прописку, сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

«Я пока не думал о следующем клубе. Ведь это может только начать плодить новые слухи. Поэтому пока не занимался этим», - сказал Бэйл журналисту.

Стоит отметить, что 32-летний футболист не попал в заявку на матч 29-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:4), но при этом он вызван в сборную Уэльса, где тренируется без ограничений.

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл 4 матча за королевский клуб и забил один гол.  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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