«Реал» доверяет Анчелотти и не занимается поиском его замены

Руководство мадридского «Реала» полностью доверяет главному тренеру Карло Анчелотти. «Сливочные» не находятся в поиске нового специалиста.

После поражения от «Барселоны» со счетом 0:4, итальянский специалист попал под огромную критику. Менеджмент на данный момент полностью поддерживает Анчелотти.

Издание Cadena SER сообщает, что «Реал» верит в проект вокруг действующего тренерского штаба. Флорентино Перес хотел бы, чтобы итальянец отработал полностью свой контракт. В следующем сезоне руководить командой будет именно он.

Летом 2021 года Карло Анчелотти вернулся в Мадрид.