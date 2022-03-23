Аспиликуэта отказался комментировать свой переход в «Барселону»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта перед матчами в сборной Испании отказался прокомментировать ситуацию вокруг своего перехода в «Барселону».

«Давайте поговорим о сборной. Не самое лучшее время, чтобы обсуждать мое будущее».

Следует отметить, что СМИ намекнули на уход испанца в «Барселону». Якобы капитан «Челси» уже согласовал контракт.

Другие источники массовой информации написали об автоматическом продлении контракта защитника с «аристократами» на год в одностороннем порядке. У клуба была соответственная опция.