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Чемпионат Испании. Ла Лига

Аспиликуэта отказался комментировать свой переход в «Барселону»

23 Марта 2022 • 18:17 Комментировать

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта перед матчами в сборной Испании отказался прокомментировать ситуацию вокруг своего перехода в «Барселону».

«Давайте поговорим о сборной. Не самое лучшее время, чтобы обсуждать мое будущее».

Следует отметить, что СМИ намекнули на уход испанца в «Барселону». Якобы капитан «Челси» уже согласовал контракт.

Другие источники массовой информации написали об автоматическом продлении контракта защитника с «аристократами» на год в одностороннем порядке. У клуба была соответственная опция.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта
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