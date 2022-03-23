Испанский футболист Бельерин: «Те, кто закрывает глаза на то, что происходило в мире раньше, но при этом осуждает Россию – расисты»

Защитник испанского «Бетиса» Эктор Бельерин выразил несогласие с позицией УЕФА и ФИФА в адрес российского футбола.

«В Европе очень мало внимания уделялось тому, что происходило в Палестине, Йемене и Ираке – темы полностью замалчивались, никто ничего об этом не говорил. Теперь же, Россия не будет играть на чемпионате мира, но это не касалось тех стран, что годами делали то, что делали.

Те, кто сейчас закрывает глаза на то, что происходило в мире раньше, но при этом осуждает Россию – это расисты», – заявил Бельерин в интервью испанскому изданию Marca.

Напомним, что российские клубы и национальная сборная были временно исключены из всех соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.