Защитник «Баварии» заинтересовал «Реал» и «Барселону»

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано может продолжить карьеру в Испании. Футболист подписал контракт с мюнхенским клубом летом 2021 года, но уже стал центром внимания среди испанских грандов.

Издание Le 10 Sport сообщает, что Карло Анчелотти обратил внимание на кандидатуру Упамекано еще ближе к концу первой половины сезона, но Флорентино Перес вряд ли сможет оформить трансфер 23-летнего футболиста. Многое будет зависеть от самого желания игрока, который прошлым летом пришел из «Лейпцига». Итальянский наставник «сливочных» хочет укрепить линию обороны и пока не видит альтернатив.

«Барселона» пыталась подписать Упамекано год назад, но защитник принял решение перейти в «Баварию». Если сделка по Холанну не будет выполнена, Лапорта попытается пригласить грамотного защитника в центр обороны.

Оба варианта сомнительны. Контракт Упамекано с «Баварией» действует до лета 2026 года. Парня все устраивает в Мюнхене.