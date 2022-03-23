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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо и Гави отклонили предложение «Барселоны»

23 Марта 2022 • 17:48 Комментировать

Руководители «Барселоны» не могут подписать новое соглашение с Гави и Рональдом Араухо. Переговоры между сторонами продолжаются длительное время, но найти консенсуса не получается.

Действующие контракты у футболистов завершаются летом 2023 года.

Издание Marca сообщает, Араухо и Гави отклонили последние предложения «Барселоны». Основная проблема — финансовая часть. Предлагаемые условия не устраивают игроков. Оба не желают оставаться в клубе на действующих контрактах и желают получить повышение оклада. Менеджмент «сине-гранатовых» наоборот попытается сохранить и сократить зарплатную ведомость ради трансфера Холанна.

Футболисты отклонили уже по 3 предложения «Барсы».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо Гави
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