«Реал» и «Барселона» хотят провести Эль Класико в США

«Реал» и «Барселона» хотят провести предсезонное Эль Класико в США, сообщает Marca.

Игра станет частью турнира между «Барселоной», «Реалом», «Ювентусом» и «Миланом», который, как ожидается, полностью пройдет в Соединенных Штатах.

Это не первая попытка перенести крупнейший в мире футбольный матч в Америку. Ла Лига несколько раз пыталась перенести свои матчи за границу, включая Эль Класико, но не смогла этого сделать из-за давления ФИФА.

Клубы надеются не только увеличить количество своих болельщиков по ту сторону океана, но и построить фундамент для проведения турниров подобного уровня в будущем.