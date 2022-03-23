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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» и «Барселона» хотят провести Эль Класико в США

23 Марта 2022 • 14:55 Комментировать

«Реал» и «Барселона» хотят провести предсезонное Эль Класико в США, сообщает Marca.

Игра станет частью турнира между «Барселоной», «Реалом», «Ювентусом» и «Миланом», который, как ожидается, полностью пройдет в Соединенных Штатах.

Это не первая попытка перенести крупнейший в мире футбольный матч в Америку. Ла Лига несколько раз пыталась перенести свои матчи за границу, включая Эль Класико, но не смогла этого сделать из-за давления ФИФА.

Клубы надеются не только увеличить количество своих болельщиков по ту сторону океана, но и построить фундамент для проведения турниров подобного уровня в будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Эль Класико
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