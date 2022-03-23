Журналист призвал «Реал» не покрывать Бэйла

Журналист Антонио Ромеро призвал руководителей мадридского «Реала» прекратить покрывать валлийского полузащитника Гарета Бэйла.

Ромеро заявил, что валлиец практически не играет за «королевский клуб» в этом сезоне из-за якобы травм, но зато в полном объёме тренируется и играет за свою национальную команду, что выглядит очень странно. Журналист отметил, что боссы «Реала» и тренер Карло Анчелотти явно покрывают Бэйла, но это нужно перестать делать и рассказать всем о том, что происходит с игроком на самом деле.

Напомним, что Гарет Бэйл в этом сезоне провёл в испанской лиге четыре матча и забил один гол.